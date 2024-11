Италия с Паолини обыграла Польшу со Швёнтек и вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг

В первой игре противостояния Лючия Бронцетти обыграла Магду Линетт со счетом 6:4, 7:6 (7:3). Во втором матче Ига Швёнтек сравняла счет во встрече, одержав победу над Жасмин Паолини 3:6, 6:4, 6:4.

В решающей парной игре Сара Эррани и Жасмин Паолини одолели Игу Швёнтек и Катажину Каву со счетом 7:5, 7:5. Во втором сете польский дуэт вел со счетом 5:1, но упустил преимущество.

Indomitable Italy! 🇮🇹



Errani and Paolini come back from being down 1-5 to win the second set 7-5 and secure the tie 2-0 for @federtennis 🤯#BJKCup pic.twitter.com/oRgPqJX7OP