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Британские теннисистки обыграли действующих чемпионок Кубка Билли Джин Кинг и вышли в полуфинал
Фото: billiejeankingcup.com
В испанской Малаге проходит финальная часть Кубка Билли Джин Кинг. Завершились все матчи 1/4 финала, по итогам которых определились полуфинальные пары, сообщает Zakon.kz.
В заключительном четвертьфинале сборная Великобритании обыграла прошлогодних чемпионок из Канады с общим счетом 2:0.
Сначала Эмма Радукану переиграла Ребекку Марино со счетом 6:0, 7:5, затем Кэти Бултер нанесла поражение лидеру Канады Лейле Фернандес – 6:2, 6:4.
За выход в финал британки поспорят со сборной Словакии, которая ранее выбила из состязаний дружину Австралии и впервые с 2013 года пробилась в 1/2 финала. В другом полуфинале сыграют команды Польши и Италии.
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