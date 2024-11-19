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Роджер Федерер опубликовал большое обращение к Рафаэлю Надалю

Роджер Федерер опубликовал большое обращение к Рафаэлю Надалю Фото: АТР
20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер опубликовал большое обращение к 22-кратному чемпиону мэйджоров испанцу Рафаэлю Надалю, который на этой неделе завершит профессиональную карьеру, сообщает Zakon.kz.

Соперничество между двумя легендарными игроками Надалем и Федерером считают одним из величайших в истории тенниса. В общей сложности они сыграли между собой 40 официальных матчей на уровне АТР: в 24 победил Надаль, а Федерер праздновал успех 16 раз. Их дружбу называют бромансом, также их дуэт именуют – Федаль. 

Роджер Федерер опубликовал большое обращение к Рафаэлю Надалю, ##imageAlt##

Фото: АТР

"Пока ты готовишься закончить карьеру, мне есть чем поделиться, прежде чем я, возможно, начну испытывать эмоции. Начнем с очевидного: ты побеждал меня – много раз. Больше, чем я смог обыграть тебя. Ты бросал мне вызов так, как никто другой не смог бы. Ты заставил меня переосмыслить свою игру – даже зашел так далеко, что изменил размер головки ракетки, надеясь на какое-то преимущество", – написал Федерер на личной странице в соцсетях.

Также Федерер в своем обращении упомянул про знаменитые привычки Рафы на корте, которые называют ритуалом Надаля. Одним из наиболее знаменитых ритуалов Надаля является процесс установления в ряд бутылок с водой. Испанец не сможет начать матч, пока не выставит бутылки с водой в определенном порядке. Причем бутылки должны быть обязательно повернутыми логотипом к корту.

Перед подачей Надаль также проводит ряд действий в строгой последовательности, среди которых можно заметить выравнивание носков, постукивание по кроссовкам ракеткой, а также поправление волос за уши. Если первая подача Надаля оказалась неудачной, теннисист может повторить свой ритуал. Надаль отметил, что благодаря этим ритуалам он полностью сконцентрирован.

"Я не очень суеверный человек, но ты вывел свои ритуалы на новый уровень. Весь твой процесс, все твои ритуалы. Постановка бутылок с водой, как игрушечных солдатиков, поправление волос, нижнего белья… Все это с высочайшей интенсивностью. По секрету, мне все это нравилось. Потому что это было так уникально – это было так в твоем стиле", – написал Федерер на личной странице в соцсетях
Роджер Федерер опубликовал большое обращение к Рафаэлю Надалю, ##imageAlt##

Фото: АТР

Ранее Babolat презентовала кастомную сумку для Рафаэля Надаля, на которой отражены все его титулы. 

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