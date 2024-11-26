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Рафаэль Надаль вошел в топ-10 на турнире по гольфу на Мальорке

Рафаэль Надаль вошел в топ-10 на турнире по гольфу в Мальорке Фото: Sportskeeda
Завершивший карьеру 22-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль принял участие в турнире по гольфу на Балеарских островах, сообщает Zakon.kz.

Надаль показал хорошую подготовку в этом виде спорта и занял место в десятке сильнейших гольфистов на турнире в Мальорке.

"Я люблю гольф в целом. Это здорово, потому что во время игры вы всегда находитесь в красивых местах, а риск получить травму в этом спорте очень мал", – приводит слова Надаля Sportskeeda.

38-летний Надаль на прошлой неделе в последней игре в своей карьере уступил нидерландскому теннисисту Ботику ван де Зандсхулпу со счетом 4:6, 4:6 в рамках четвертьфинального матча Кубка Дэвиса – 2024 между сборными Испании и Нидерландов (1:2).

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