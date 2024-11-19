Рафаэль Надаль сыграет в одиночном разряде на Кубке Дэвиса с Нидерландами

22-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль проведет матч в одиночном разряде финальной стадии Кубка Дэвиса против Нидерландов в 1/8 финала. Легендарный испанец сразится с Ботиком ван де Зандсхулпом (80 АТР), сообщает Zakon.kz.

Встреча пройдет сегодня, 19 ноября, и начнется не ранее 21:00 по времени Астаны.

Во втором матче одиночного разряда третья ракетка мира Карлос Алькарас сыграет с Таллоном Грикспором.

Надаль – пятикратный победитель Кубка Дэвиса в составе сборной Испании. Ему удавалось взять титул с командой в 2004-м, 2008-м, 2009-м, 2011-м и 2019-м.



В октябре 2024 года 38-летний Рафаэль Надаль сообщил, что завершит карьеру в рамках финального раунда Кубка Дэвиса – 2024, который пройдет в Малаге (Испания) с 19-24 ноября.

Ранее Роджер Федерер опубликовал большое обращение к Рафаэлю Надалю.