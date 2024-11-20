"Запомните меня простым человеком": Надаль выступил с речью по случаю завершения карьеры
Испанский теннисист выступил с подготовленной речью-благодарностью и не смог сдержать эмоций во время оваций болельщиков, которые скандировали: "Рафа, Рафа, Рафа".
"Титулы, цифры – все это есть. Однако мне бы хотелось, чтобы меня запомнили как простого человека из небольшой деревни на Мальорке, который следовал своей мечте и много трудился, чтобы стать тем, кем я являюсь сейчас", – сказал Надаль на корте.
Организаторы Кубка Дэвиса, финальная часть которого проходит в Малаге (Испания), подготовила красочную церемонию прощания для Надаля.
Gracias Rafa, for everything ❤️💛#DavisCup #GraciasRafa #Rafa pic.twitter.com/zpoenLcXel— Davis Cup (@DavisCup) November 19, 2024
В октябре 2024 года 38-летний Рафаэль Надаль сообщил, что завершит карьеру в рамках финального раунда Кубка Дэвиса – 2024.
Ранее в последней игре в карьере Надаль уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счетом 4:6, 4:6 в четвертьфинале Кубка Дэвиса.