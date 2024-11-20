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"Запомните меня простым человеком": Надаль выступил с речью по случаю завершения карьеры

Надаль выступил с речью по случаю завершения карьеры Фото: АТР
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль поделился эмоциями по случаю завершения своей профессиональной карьеры, сообщает Zakon.kz.

Испанский теннисист выступил с подготовленной речью-благодарностью и не смог сдержать эмоций во время оваций болельщиков, которые скандировали: "Рафа, Рафа, Рафа".

"Титулы, цифры – все это есть. Однако мне бы хотелось, чтобы меня запомнили как простого человека из небольшой деревни на Мальорке, который следовал своей мечте и много трудился, чтобы стать тем, кем я являюсь сейчас", – сказал Надаль на корте.

Организаторы Кубка Дэвиса, финальная часть которого проходит в Малаге (Испания), подготовила красочную церемонию прощания для Надаля. 

В октябре 2024 года 38-летний Рафаэль Надаль сообщил, что завершит карьеру в рамках финального раунда Кубка Дэвиса – 2024.


Ранее в последней игре в карьере Надаль уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счетом 4:6, 4:6 в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

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