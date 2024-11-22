Титулованная российская теннисистка завершит карьеру

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде 38-летняя россиянка Елена Веснина официально объявила, что завершает спортивную карьеру, сообщает Zakon.kz

Елена Веснина в социальных сетях выложила пост.

"Я официально завершаю свою профессиональную карьеру. Пишу эти слова с благодарностью к этому прекрасному виду спорта, который меня очень многому научил, помог мне узнать себя, найти любимое дело, встретить невероятных людей и стать по-настоящему счастливой. Теннис – самая лучшая игра на свете, но пришло время двигаться дальше. Ваша Елена Веснина", – написала теннисистка на личной странице в социальных сетях.

Веснина вернулась в теннис в начале 2024 года, заявив, что хочет сыграть на Олимпийских играх в Париже. После вылета с Олимпиады в первом круге она сказала, что проводит последний сезон в карьере. В сентябре этого года россиянка заявила, что хочет продолжить выступать в следующем сезоне.

Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль выступил с речью по случаю завершения карьеры.