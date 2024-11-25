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Топовая американская теннисистка вышла замуж за чемпиона "Ролан Гаррос"

Мэдисон Киз вышла замуж Фото: WTA
21-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла замуж. Избранником спортсменки стал Бьорн Фрэтэнджело, чемпион "Ролан Гаррос-2011" среди юниоров, сообщает Zakon.kz.

На свадьбе спортсменов присутствовали несколько американских теннисисток – седьмая ракетка мира Джессика Пегула, Дженнифер Брэйди, Тэйлор Таунсенд и Дезире Кравчик. Фотографиями с торжества спортсменки поделились на личных страницах в социальных сетях.

Мэдисон Киз и Бьорн Фрэтэнджело начали встречаться в 2017 году. С марта 2023-го пара была помолвлена. Фрэтэнджело часто сопровождает Киз на турнирах и иногда выступает в роли ее тренера.

Ранее Арина Соболенко показала новые фото с бойфрендом из Парижа.

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