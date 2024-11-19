"Куда ты, туда и я": Арина Соболенко показала новые фото с бойфрендом из Парижа

Трехкратная чемпионка турниров "Большого шлема", первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях снимки со своим возлюбленным – бразильским бизнесменом и автогонщиком греческого происхождения Георгиосом Франгулисом, сообщает Zakon.kz.

34-летний Георгиос Франгулис живет в Майами (США), там же проживает и спортсменка. Франгулис является одним из основателей компании Oakberry, специализирующейся на производстве продуктов здорового питания. Бизнесмен открыл 400 магазинов Oakberry в Бразилии и около 200 по всему миру. Особенно востребована эта продукция в США, Великобритании, Франции и Саудовской Аравии. В январе Соболенко стала рекламным лицом Oakberry. Вскоре у нее начался роман с владельцем компании.

"Куда ты, туда и я", – подписала публикацию из Парижа белоруска.

Соболенко завершила сезон-2024 на Итоговом чемпионате WTA. Арина дошла на этом турнире до полуфинала, где уступила будущей чемпионке американке Кори Гауфф со счетом 6:7 (4:7), 3:6.

В 2024 году Соболенко выиграла два турнира "Большого шлема" (Australian Open и US Open), а также два турнира WTA 1000 (Цинциннати и Ухань).

26-летняя Соболенко впервые в своей карьере закончила год, будучи лидером мирового рейтинга. Прежде ее лучшей итоговой позицией по окончании сезона была вторая строчка в 2021 и 2023 годах.

Ранее был представлен видеообзор матча Арина Соболенко – Елена Рыбакина на групповой стадии Итогового чемпионата – 2024.