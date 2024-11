ФК "Милан" поздравил сборную Италии с победой в Кубке Дэвиса – 2024

В воскресенье, 24 ноября, в Малаге состоялся финал Кубка Дэвиса – 2024 года. За главный трофей престижных командных соревнований боролись действующие чемпионы турнира итальянцы и сборная Нидерландов. "Скуадра адзурра" одержала победу со счетом 2:0.



В первом матче решающего противостояния второй номер сборной Италии Маттео Берреттини в двух сетах обыграл Ботика ван де Зандсхулпа – 6:4, 6:2.

Во второй игре Янник Синнер выиграл у лидера сборной Нидерландов Таллона Грикспора со счетом 7:6 (7:2), 6:2.



"Гордимся Италией и вашей удивительной победой в Кубке Дэвиса. Поздравляем сборную и Янника Синнера с невероятным достижением", – опубликовала поздравления пресс-служба "Милана" в социальных сетях.

World Champions once again! 🇮🇹

Congratulations to the Italian team and @janniksin for an amazing win in the #DavisCup 🏆🎾 https://t.co/l8ClUMbSwO