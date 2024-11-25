Сборная Италии с Синнером второй год подряд завоевала Кубок Дэвиса: видеообзор финальных матчей

В Малаге (Испания) завершилась финальная часть Кубка Дэвиса (чемпионат мира среди мужских команд). За почетный трофей сражались сборные Италии и Нидерландов. Zakon.kz представляет обзор решающих матчей.

В первом матче решающего противостояния второй номер сборной Италии Маттео Берреттини в двух сетах обыграл Ботика ван де Зандсхулпа – 6:4, 6:2.

Во второй игре Янник Синнер выиграл у лидера сборной Нидерландов Таллона Грикспора со счетом 7:6 (7:2), 6:2.

В 2023 году итальянцы с Янником Синнером в составе в финальном матче Кубка Дэвиса – 2023 уверенно обыграли команду Австралии с общим счетом 2:0. Сборная Нидерландов впервые в своей истории принимала участие в финале Кубка Дэвиса.

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За всю историю Кубка Дэвиса сборная Италии третий раз становится победителем соревнований. Впервые ей это удалось в 1976 году.

Янник Синнер высказался о победе сборной Италии в Кубке Дэвиса – 2024.

"Каждый год – разные чувства. Защита титула – одно из лучших чувств. Игра Маттео Берреттини – это немного другое. Мы выложились на 100%, было много работы на тренировках и сложных решений от капитана. Мы рады уйти в межсезонье с этой дополнительной мотивацией", – сказал Синнер на пресс-конференции.

Таким образом, сезон-2024 в теннисе завершился абсолютным триумфом Италии. Ранее победу в женском командном чемпионате мира (Кубок Билли Джин Кинг) одержали итальянские теннисистки.