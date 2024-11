Елена Рыбакина стала второй по количеству эйсов

На втором месте расположилась казахстанская спортсменка Елена Рыбакина (358 эйсов). Третье место заняла лидер рейтинга WTA из Беларуси Арина Соболенко (307), а на четвертом месте оказалась россиянка Екатерина Александрова (284). Пятерку сильнейших замкнула испанка Паула Бадоса (265).

Отметим, что Циньвэнь вошла в список номинантов премии WTA Player Awards. Она представлена в номинации "Теннисистка года". Летом 2024 года китаянка выиграла Олимпиаду в Париже в одиночном разряде.

445 - Qinwen Zheng is the player with the most aces at WTA level events during 2024 (445). Pinpoint. @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/CQVq1kOTmg