Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Елена Рыбакина стала второй по количеству эйсов

Чжэн Циньвэнь — лидер по количеству эйсов в 2024 году Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Китайская теннисистка, пятая ракетка мира Чжэн Циньвэнь стала лидером по количеству выполненных эйсов в 2024 году. У спортсменки насчитывается 445 подач навылет. По этому показателю она обошла казахстанку Елену Рыбакину (6 WTA), сообщает Zakon.kz.

На втором месте расположилась казахстанская спортсменка Елена Рыбакина (358 эйсов). Третье место заняла лидер рейтинга WTA из Беларуси Арина Соболенко (307), а на четвертом месте оказалась россиянка Екатерина Александрова (284). Пятерку сильнейших замкнула испанка Паула Бадоса (265).

Отметим, что Циньвэнь вошла в список номинантов премии WTA Player Awards. Она представлена в номинации "Теннисистка года". Летом 2024 года китаянка выиграла Олимпиаду в Париже в одиночном разряде.

Ранее вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек третий год подряд заработала наибольшее количество титулов за сезон (пять).

Читайте также

Ига Швёнтек повторила уникальное достижение в женском теннисе

"Ежедневные страдания": экс-третья ракетка мира о своей жизни после завершения карьеры

Казахстанский теннисист проиграл на старте европейского турнира

Пахита Амири
Рыбакина Елена Китай 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Все результаты игрового дня ЛЧ
Все результаты игрового дня Лиги чемпионов
Футбол Рекорд ЛЧ
Холанд стал автором нового рекорда Лиги чемпионов УЕФА
Экс-игрок забил гол в ворота Милана в Лиге Чемпионов
Экс-игрок "Астаны" забил гол в ворота "Милана" в Лиге чемпионов
UFC Бой Гэрри
UFC назвал Шавката Рахмонова феноменом в мире смешанных единоборств
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: