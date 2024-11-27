Елена Рыбакина стала второй по количеству эйсов

Китайская теннисистка, пятая ракетка мира Чжэн Циньвэнь стала лидером по количеству выполненных эйсов в 2024 году. У спортсменки насчитывается 445 подач навылет. По этому показателю она обошла казахстанку Елену Рыбакину (6 WTA), сообщает Zakon.kz.

На втором месте расположилась казахстанская спортсменка Елена Рыбакина (358 эйсов). Третье место заняла лидер рейтинга WTA из Беларуси Арина Соболенко (307), а на четвертом месте оказалась россиянка Екатерина Александрова (284). Пятерку сильнейших замкнула испанка Паула Бадоса (265).

Отметим, что Циньвэнь вошла в список номинантов премии WTA Player Awards. Она представлена в номинации "Теннисистка года". Летом 2024 года китаянка выиграла Олимпиаду в Париже в одиночном разряде.

445 - Qinwen Zheng is the player with the most aces at WTA level events during 2024 (445). Pinpoint. @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/CQVq1kOTmg — OptaAce (@OptaAce) November 27, 2024

Ранее вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек третий год подряд заработала наибольшее количество титулов за сезон (пять).