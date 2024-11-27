Ига Швёнтек повторила уникальное достижение в женском теннисе

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек третий год подряд заработала наибольшее количество титулов за сезон (пять). Она стала пятой теннисисткой Открытой эры, становившейся более трех лет подряд лидером по количеству выигранных турниров в сезоне, сообщает Zakon.kz.

Теннисистки, выигравшие наибольшее количество титулов за сезон 3+ года подряд:

Крис Эверт, США (1974 – 1977 годы);

Мартина Навратилова, Чехия, США (1978-1986);

Штеффи Граф, Германия (1987-1990);

Серена Уильямс, США (2012-2015);

Ига Швёнтек, Польша (2022-2024).

В 2022 году Швёнтек выиграла восемь турниров WTA, в 2023-м на ее счету шесть титулов в одиночном разряде.

Ранее Ига Швёнтек начала сотрудничество с бывшим тренером Халеп и Осаки.