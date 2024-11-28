Доминик Тим назвал самый зрелищный матч в своей карьере

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим вспомнил о победе над сербским теннисистом Новаком Джоковичем на Итоговом турнире – 2020, сообщает Zakon.kz.

"В полуфинале Итогового турнира – 2020 я вышел на Джоковича. В день матча я проснулся с чувством боли. Это заставило меня сбросить давление и играть очень раскованно. Я никогда не играл в такой зрелищный теннис, как в тот день. Ни до, ни после этого матча", – приводит слова Тима Punto de Break.

31-летний австриец завершил карьеру в октябре 2024 года на домашнем турнире в Вене. Доминик Тим – финалист трех турниров "Большого шлема" ("Ролан Гаррос" – 2018 и 2019, Australian Open – 2020). Всего австриец выиграл 17 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал лидером по количеству выполненных эйсов в 2024 году.

