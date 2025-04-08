#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
518.31
567.96
6.03
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
518.31
567.96
6.03
Все о теннисе

"У меня еще достаточно бензина в двигателе": Джокович рассказал о завершении карьеры

Джокович рассказал о завершении карьеры, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 15:15 Фото: АТР
24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович высказался о своем будущем в профессиональном туре, сообщает Zakon.kz.

– Ваш 100-й титул может совпасть с 25-м "Шлемом". Если это произойдет, возможно ли, что вы завершите карьеру?

– Я так не думаю, но никогда не знаешь наверняка (улыбается). Я считаю, что у меня еще достаточно бензина в двигателе. В Австралии и  Майами я доказал, что все еще могу играть на очень высоком уровне. Соревнования по-прежнему приносят мне удовольствие. Многие считают, что я должен уйти из тенниса на высокой ноте. Я могу это понять. Некоторые считают, что я и вовсе должен был остановиться после золотой медали на Олимпиаде. Посмотрим, что меня ждет в будущем. Если вы скажете мне, что я выиграю свой 100-й титул на турнире "Большого шлема", я готов под этим подписаться. Но это большая гора, на которую нужно подняться. Нужно быть скромным в этом вопросе, – приводит слова Джоковича L’Équipe.

На прошлой неделе Новак проиграл в финале АТР-1000 в Майами и не смог завоевать свой сотый титул в карьере. После этого поражения Джокович сделал откровенное признание.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Читайте также
Юлия Путинцева и Зарина Дияс поделились эмоциями от выступления за сборную Казахстана
Все о теннисе
16:29, Сегодня
Юлия Путинцева и Зарина Дияс поделились эмоциями от выступления за сборную Казахстана
"Мастерс" в Монте-Карло: расписание матчей на 8 апреля
Все о теннисе
14:38, Сегодня
"Мастерс" в Монте-Карло: расписание матчей на 8 апреля
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: