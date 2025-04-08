"У меня еще достаточно бензина в двигателе": Джокович рассказал о завершении карьеры

24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович высказался о своем будущем в профессиональном туре, сообщает Zakon.kz.

– Ваш 100-й титул может совпасть с 25-м "Шлемом". Если это произойдет, возможно ли, что вы завершите карьеру?

– Я так не думаю, но никогда не знаешь наверняка (улыбается). Я считаю, что у меня еще достаточно бензина в двигателе. В Австралии и Майами я доказал, что все еще могу играть на очень высоком уровне. Соревнования по-прежнему приносят мне удовольствие. Многие считают, что я должен уйти из тенниса на высокой ноте. Я могу это понять. Некоторые считают, что я и вовсе должен был остановиться после золотой медали на Олимпиаде. Посмотрим, что меня ждет в будущем. Если вы скажете мне, что я выиграю свой 100-й титул на турнире "Большого шлема", я готов под этим подписаться. Но это большая гора, на которую нужно подняться. Нужно быть скромным в этом вопросе, – приводит слова Джоковича L’Équipe.

На прошлой неделе Новак проиграл в финале АТР-1000 в Майами и не смог завоевать свой сотый титул в карьере. После этого поражения Джокович сделал откровенное признание.