"Последнее испытание": Хуан-Мартин дель Потро обыграл Новака Джоковича в прощальном матче

Игра, которая проводилась под названием "Последнее испытание", завершилась победой аргентинца со счетом 6:4, 7:5. После матча 36-летний теннисист не смог сдержать слез.

Новак Джокович поделился эмоциями после прощальной встречи.



Хуана-Мартина дель Потро отличает на корте добродушное отношение к окружающим, в том числе соперникам. По этому поводу Tennis TV представил видеоподборку трогательных моментов с участием аргентинского теннисиста.

Through all the pain and suffering, one thing remains constant:



Everyone in tennis loves @delpotrojuan ❤️ pic.twitter.com/iXqWFPd5a2