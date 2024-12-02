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"Последнее испытание": Хуан-Мартин дель Потро обыграл Новака Джоковича в прощальном матче

Хуан-Мартин дель Потро обыграл Новака Джоковича в прощальном матче Фото: АТР
Бывшая третья ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США – 2009 аргентинец Хуан-Мартин дель Потро обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича в своем прощальном матче, сообщает Zakon.kz.

Игра, которая проводилась под названием "Последнее испытание", завершилась победой аргентинца со счетом 6:4, 7:5. После матча 36-летний теннисист не смог сдержать слез. 

Новак Джокович поделился эмоциями после прощальной встречи. 

"Мне очень приятно вернуться в Южную Америку, в Аргентину, спустя 11 лет, когда был здесь в первый раз. На этот раз это нечто особенное – быть здесь с моим другом Хуан-Мартином. Для меня было большой честью, когда он решил, что я должен сопровождать его в последний момент. Представляю, какие эмоции он испытывает. Сделал все возможное, чтобы прожить этот момент вместе с ним как можно лучше, вместе со всем аргентинским народом. Чувствую себя как дома. Мы всегда уважали друг друга. Вот почему я так люблю Хуан-Мартина, он очень хороший человек. Когда вы соревнуетесь, это нормально – хотеть победить, но мы люди, и мы здесь для того, чтобы разделить сильные эмоции, то напряжение, которое вы всегда чувствуете на корте", – приводит слова Джоковича Punto de Break.

Хуана-Мартина дель Потро отличает на корте добродушное отношение к окружающим, в том числе соперникам. По этому поводу Tennis TV представил видеоподборку трогательных моментов с участием аргентинского теннисиста. 

Хуан-Мартин дель Потро провел последний матч в карьере на уровне ATP тура в феврале 2022 года на турнире в Буэнос-Айресе. В марте 2023 года аргентинец возобновил тренировки ради возвращения на Открытый чемпионат США, но не смог продолжить карьеру. Всего на счету дель Потро 22 титула турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В 2018 году аргентинец занимал третью строчку мирового рейтинга. Становился серебряным (2016) и бронзовым (2012) призером Олимпийских игр в одиночном разряде.

Ранее теннисист рассказывал, что был вынужден завершить карьеру из-за травм колена, которые не позволяют ему жить без боли в повседневной жизни.

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