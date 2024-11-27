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"Ежедневные страдания": экс-третья ракетка мира о своей жизни после завершения карьеры

Хуан-Мартин дель Потро рассказал о трудностях со здоровьем после завершения карьеры Фото: АТР
Бывшая третья ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США – 2009 аргентинец Хуан-Мартин дель Потро рассказал о трудностях со здоровьем после завершения карьеры, сообщает Zakon.kz.

Аргентинец в 2019 году получил травму колена, которая в итоге привела его к уходу из спорта. Хуан Мартин дель Потро свой последний матч в карьере провел в 2022 году. Он перенес четыре операции на колене, будучи действующим тенистом, но сейчас признался, что втайне от болельщиков сделал еще две, уже повесив ракетку на гвоздь. 36-летний Дель Потро рассказал, как ему живется сейчас.

"Никто этого не знал, но на следующий день после того, как я сыграл свой последний матч против Дельбониса (в Буэнос-Айресе в 2022 году), я вылетел в Швейцарию, и мне сделали пятую операцию на колене. С тех пор я больше никогда не рассказывал о своих операциях публично, так как обрел покой, сказав, что это, вероятно, мой последний матч. Люди перестали постоянно спрашивать меня, когда я вернусь и снова буду играть. Я проделал весь этот процесс тайно, и, если бы это сработало, я бы объявил, что вернусь. Я был два месяца в Швейцарии, в деревне недалеко от Базеля, пытаясь реабилитироваться, и это не сработало. Через 2,5 месяца мне сделали шестую операцию. Я вернулся в США. Снова реабилитация, более ста инъекций по всему телу. Инфильтрации… ежедневные страдания. Такова моя жизнь с того матча против Федерико", – сказал дель Потро в видео, которое опубликовал на своей странице в соцсетях.

1 декабря в Буэнос-Айресе один из самых ярких талантов начала нулевых проведет прощальный матч против Новака Джоковича.

Всего на счету Хуана Мартина дель Потро 22 титула турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Ранее Рафаэль Надаль выступил с речью по случаю завершения карьеры. 

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