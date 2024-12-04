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Рыбакина не сможет защитить титул чемпионки на турнире в Брисбене. Путинцева попала в заявку

Рыбакина не сможет защитить титул чемпионки на турнире в Брисбене. Путинцева попала в заявку Фото: Jimmie48 Photography, WTA
С 29 декабря по 5 января в Брисбене (Австралия) пройдет турнир категории WTA-500. Пресс-служба соревнования опубликовала список участниц, сообщает Zakon.kz.

На стартовый в новом сезоне турнир заявилась вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева. Список возглавляет первая ракетка мира и прошлогодняя финалистка Арина Соболенко. Также из игроков Топ-10 заявлены №7 Джессика Пегула, №8 Эмма Наварро и №9 Дарья Касаткина.

Полный список участниц турнира в Брисбене доступен здесь.

Действующей чемпионкой турнира является лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина. В прошлом финале она обыграла Арину Соболенко со счетом 6:0, 6:3. В этом году первая ракетка Казахстана не будет защищать титул в Брисбене и потеряет очки. В эти же сроки Рыбакина выступит на турнире среди смешанных команд United Cup. 


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