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Джокович: Хочу продолжить писать историю тенниса

Новак Джокович поделился настроем на предстоящий сезон Фото: АТР
24-кратный победитель турниров "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович поделился настроем на предстоящий сезон, сообщает Zakon.kz.

37-летний Новак Джокович не планирует завершать карьеру, напротив, легендарный игрок намерен и дальше устанавливать рекорды в теннисе. Он является рекордсменом по многим показателям. 

"Я хочу продолжить писать историю этого вида спорта, несмотря на то что всё ещё продолжаю учиться и изучать каждую деталь. Теннис дал мне так много, и мне повезло, что я могу продолжать играть на самом высоком уровне. Пока могу оставаться на вершине, я буду продолжать играть. Синнер и Алькарас должны знать: если они хотят окончательно захватить власть, им придётся снова и снова противостоять последнему члену „Большой тройки", – приводит слова Джоковича Рunto de Break.

В данный момент Джокович находится в отпуске. Сезон-2025 он начнет на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), который пройдет с 30 декабря по 5 января.

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