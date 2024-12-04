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Джокович стал лидером по сумме призовых в истории тенниса с учетом инфляции

Джокович стал лидером по сумме призовых в истории тенниса с учетом инфляции Фото: АТР
24-кратный победитель турниров "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович стал лидером по сумме призовых в истории тенниса с учетом инфляции. Рейтинг опубликовал журнал Forbes, сообщает Zakon.kz.

Призовые игрока за каждый сезон в отдельности пересчитывались с учетом инфляции на 2024 год и затем суммировались.

Рейтинг призовых с учетом инфляции:

1. Новак Джокович – $211 397 612 ($185 065 269 – официальная сумма призовых).

2. Роджер Федерер – $171 785 513 ($130 594 339).

3. Рафаэль Надаль – $162 526 751 ($134 946 100).

4. Энди Маррей – $79 527 410 ($64 687 542).

5. Пит Сампрас – $77 791 676 ($43 280 489).

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6. Андре Агасси – $57 661 180 ($31 152 975).

7. Иван Лендл – $56 210 616 ($21 262 417).

8. Александр Зверев – $51 984 231 ($47 543 924).

9. Джон Макинрой – $46 793 567 ($12 552 132).

10. Стэн Вавринка – $46 487 138 ($37 250 116).

11. Борис Беккер – $46 277 010 ($25 080 956).

12. Даниил Медведев – $45 916 951 ($43 764 163).

Ранее Новак Джокович поделился эмоциями после прощальной встречи Хуан-Мартина дель Потро.

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