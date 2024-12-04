Джокович стал лидером по сумме призовых в истории тенниса с учетом инфляции

Фото: АТР

24-кратный победитель турниров "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович стал лидером по сумме призовых в истории тенниса с учетом инфляции. Рейтинг опубликовал журнал Forbes, сообщает Zakon.kz.

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