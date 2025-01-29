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Все о теннисе

"Люди пытаются написать мой теннисный некролог": Джокович о завершении карьеры

Джокович – о завершении карьеры, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 14:39 Фото: АТР
24-кратный победитель турниров "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович признался, что его отец Срджан призывал его завершить карьеру, сообщает Zakon.kz.

Новак Джокович проводит свою тысячную неделю подряд в топ-100 рейтинга мира, что составляет 19 лет и 167 дней. А в десятке лучших теннисистов мира Ноле суммарно проводит 874-ю неделю. Он выпадал из десяти сильнейших лишь в 2017 году. Но 37-летний титулованный игрок не собирается завершать карьеру.

"Люди пытаются написать мой теннисный некролог. СМИ, болельщики. Не знаю, будет ли отец рад, если я это скажу, но я все равно скажу. Все начинается с моего отца. Он уже давно пытается отправить меня на пенсию. Честно! Но он не настаивает, уважает мое решение продолжать. И, конечно, он понимает, почему я хочу продолжать, но спрашивает: "Что еще ты хочешь сделать?" Отец осознает объем, интенсивность давления и напряжения, и стресс, который влияет на мое здоровье, тело, и, следовательно, на людей вокруг меня, включая его. Вот поэтому он говорил: "Сынок, начни думать о том, как ты хочешь с этим закончить", – приводит слова Джоковича Punto de Break.

Родители Джоковича пожертвовали очень многим ради карьеры сына. Но иногда их чрезмерная забота вредит теннисисту.

Фото: АТР

Семья Новака Джоковича – одна из самых заменитых на теннисной сцене с тех пор, как карьера серба пошла вверх. Родные всегда поддерживают Новака, в том числе два его младших брата, хотя они могли бы завидовать ему как минимум в спортивном плане. Сейчас Марко 33 года, а Джордже – 29, и оба достаточно давно бросили попытки играть в туре, хотя когда-то тоже пытались стать профессионалами. Средний из братьев провел последний матч в 2019 году, а младший – и вовсе в 2015-м, в 20 лет.

В публичном пространстве в основном появляется младший. Помимо прочего, у него есть официальная должность – Джордже является директором принадлежащего семье Джоковичей турнира ATP в Белграде.

Фото: economictimes.indiatimes.com

4 августа 2024 года в финале олимпийского турнира в Париже (Франция) Джокович обыграл представителя Испании Карлоса Алькараса со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Для Джоковича это была первая олимпийская золотая медаль, которую он завоевал с пятой попытки. На его счету также имеется бронзовая награда с Олимпиады-2008, проходившей в Пекине (Китай).

Таким образом, 24-кратный победитель турниров "Большого шлема" оформил карьерный "Золотой шлем". Джокович выиграл все четыре турнира "Большого шлема" (Открытый чемпионат Австралии, "Ролан Гаррос", Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское "золото" в разные годы. Ноле стал пятым игроком в истории, выигравшим все турниры "Большого шлема" и Олимпиаду. Ранее это удавалось Андре Агасси, Штеффи Граф, Рафаэлю Надалю и Серене Уильямс.

Ранее швейцарский бренд выпустил именные часы Новака Джоковича. Их стоимость превышает 50 тыс. евро. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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