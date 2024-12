"Сражение на Мэдисон-сквер-гарден": топовые теннисисты сыграли на выставочном турнире в США

В женском матче восьмая ракетка мира Эмма Наварро оказалась сильнее Джессики Пегулы (7 WTA) – 7:6(6), 7:5.

Flourishing at Madison Square Garden 🌸🗽 Emma Navarro takes out fellow American Jess Pegula 7-6, 7-5! #TheGardenCup pic.twitter.com/FG2QuYQVKl

Затем в мужском поединке третий номер рейтинга ATP Карлос Алькараз обыграл Бена Шелтона (21 АТР) – 4:6, 6:2, 10:7.

The showman shows out in New York. 🕺



Carlos Alcaraz defeats Shelton 4-6, 6-2, 1-0 to capture #TheGardenCup! pic.twitter.com/1VCJBTlUya