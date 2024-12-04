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Топовые теннисисты получили именные майки от клуба НБА "Нью-Йорк Никс"

Топовые теннисисты получили именные майки от клуба НБА &quot;Нью-Йорк Никс&quot; Фото: Jessie Pegula/Х
Испанский теннисист Карлос Алькарас, американцы Джессика Пегула, Эмма Наварро и Бен Шелтон посетили игру чемпионата НБА между "Нью-Йорк Никс" и "Орландо Мэджик" (121:106). Клуб из Нью-Йорка выиграл матч на домашней площадке со счетом 121:106, сообщает Zakon.kz.

Теннисистам были вручены именные майки клуба "Нью-Йорк Никс".

Сегодня, 4 декабря, в Нью-Йорке состоится выставочный турнир The Garden Cup, в котором примут участие Алькарас, Пегула, Наварро и Шелтон.

"Нью-Йорк Никс" располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции НБА, в активе команды 13 побед в 21 матче. "Орландо Мэджик" занимает третье место на Востоке, команда одержала 15 побед в 23 встречах.

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