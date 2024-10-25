Серена Уильямс опубликовала редкое фото подросших дочерей

Теннисистка Серена Уильямс показала подросших дочерей. Олимпийская чемпионка опубликовала редкое фото с девочками в личном блоге, сообщает Zakon.kz.

"Это мы... готовимся к концерту Тейлор Свифт", – отметила спортсменка.

Напомним, Уильямс в августе 2023 года второй раз стала матерью. Она родила дочь Адиру от бизнесмена Алексиса Оганяна. У пары также есть общий ребенок – Олимпия, которая появилась в 2017 году. Уильямс официально стала женой предпринимателя уже после рождения первенца.

Теннисистка признавалась поклонникам, что первые роды были тяжелыми, врачи экстренно делали ей кесарево сечение. По словам звезды, в тот момент она не думала о себе, а старалась помочь ребенку.

Олимпийская чемпионка не скрывает, что ей тяжело дается восстановление после родов. По признанию Уильямс, она много раз плакала, глядя на себя в зеркало, но продолжала соблюдать диету и тренироваться.

Ранее 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" Серена Уильямс показала, как веселится на концерте известной певицы Тейлор Свифт.