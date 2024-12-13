Казахстанская теннисистка превзошла россиянку и вышла в четвертьфинал турнира в Индии
Фото: ktf.kz
В Солапуре (Индия) проходит турнир серии ITF W35. Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева провела матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.
В игре за выход в 1/4 финала казахстанка в упорной борьбе одержала победу над россиянкой Екатериной Казионовой со счетом 6:4, 7:5.
В следующем матче Куламбаева сыграет с Дианой Марцинкевич (Латвия).
На этом турнире Жибек выступает под четвертым номером посева и только в одиночном разряде. Она в основном специализируется на парной игре.
Ранее в стартовом раунде Куламбаева выиграла у хозяйки корта Паавани Паатхак со счетом 6:1, 6:3.
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