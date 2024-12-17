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Все о теннисе

Синнер в 2024 году превзошел игроков топ-50 рейтинга по процентам выигранных сетов

Синнер в 2024 году превзошел игроков топ-50 рейтинга по процентам выигранных сетов , фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 12:55 Фото: АТР
Двукратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер имеет лучшую статистику по проценту выигранных сетов в сезоне-2024 среди игроков топ-50 рейтинга ATP, сообщает Zakon.kz.

По информации OptaAce Синнер в прошедшем сезоне выиграл 83,8% сетов, проведенных на турнирах уровня ATP. У его ближайшего преследователя по этому показателю испанца Карлоса Алькараса 75,1%.

Лидеры по проценту выигранных сетов ATP в 2024 году:

Янник Синнер (Италия) – 83,8%;

Карлос Алькарас (Испания) – 75,1%;

Новак Джокович (Сербия) – 74,2%;

Александр Зверев (Германия) – 70,5%;

Маттео Берреттини (Италия) – 69,5%.

Ранее Янник Синнер второй год подряд получил награду ATP как любимый игрок болельщиков.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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