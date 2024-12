Синнер в 2024 году превзошел игроков топ-50 рейтинга по процентам выигранных сетов

По информации OptaAce Синнер в прошедшем сезоне выиграл 83,8% сетов, проведенных на турнирах уровня ATP. У его ближайшего преследователя по этому показателю испанца Карлоса Алькараса 75,1%.

Лидеры по проценту выигранных сетов ATP в 2024 году:

Янник Синнер (Италия) – 83,8%;

Карлос Алькарас (Испания) – 75,1%;

Новак Джокович (Сербия) – 74,2%;

Александр Зверев (Германия) – 70,5%;

Маттео Берреттини (Италия) – 69,5%.

1 - Jannik Sinner has won 83.8% of his sets played in ATP events during 2024, the best set win rate amongst ATP's top-50 this season. Champion. @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/LXcI7HqVWw