Вышедшая из декретного отпуска теннисистка появилась на обложке модного журнала
Бывшая первая ракетка мира, четырехкратная победительница турниров "Большого шлема" поделилась новым экспериментом на своей странице в Instagram 16 декабря.
"Для многих свобода выглядит по-другому. Для меня свобода – это когда больше не заботишься о том, что думают другие", – сказала Осака во время съемок.
Стоит отметить, что после US Open в августе этого года Осака прослыла заядлой модницей.
Bowing to the Queen of Fashion, @naomiosaka 🎀 pic.twitter.com/7ngPZLOFdE— US Open Tennis (@usopen) August 27, 2024
Ее неоднозначные образы на корте приковывали внимание прессы и модниц всего мира. Спортивные эксперты местами просто пребывали в шоке.
Which one of Naomi Osaka’s US Open kits do you like more?— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 29, 2024
💚🖤 pic.twitter.com/ZjPPC7nz58
Летом 2023 года Осака впервые стала мамой и пропустила весь сезон, а вернулась из декретного отпуска в январе этого года. Сразу же теннисистка совершила наибольший скачок в рейтинге WTA. Так, начав его без рейтинговых очков, 27-летняя Осака завершила его на 58-й строчке.
А финалистка Уимблдона-2014 и бывшая пятая ракетка мира Эжени Бушар, получив травму глаза, стала похожа на персонажа из "Убить Билла".