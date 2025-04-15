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Все о теннисе

"Были некоторые угрозы в интернете": Ига Швёнтек стала жертвой сталкинга

Ига Швёнтек стала жертвой сталкинга, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 15:11 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала неприятный инцидент во время турнира WTA-1000 в Майами (США), который прошел в марте, сообщает Zakon.kz.

Во время одной из тренировок мужчина, известный хейтер спортсменки, с трибун задавал ей вопросы о личной жизни, в том числе об отношениях с матерью.

"Я бы не назвала это угрозой, потому что все было не так уж и серьезно. Был фанат, который хотел нарушить мой ритм. Я стараюсь сосредоточиться на фанатах, которые меня поддерживают, но, очевидно, когда вы слышите что-то подобное, то хотите отреагировать. WTA помогла мне почувствовать себя защищенной. То, что я услышала, не было угрозой, но были некоторые угрозы в интернете. Я рада, что есть кто-то, кто следит за нами и помогает нам реагировать в таких ситуациях", – приводит слова Швёнтек Punto de Break.

Ранее знаменитая британская теннисистка Эмма Радукану стала жертвой сталкинга.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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