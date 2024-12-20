Мировая теннисная лига: команда Рыбакиной захватила лидерство по итогам первого игрового дня

В Абу-Даби (ОАЭ) стартовала Мировая теннисная лига (World Tennis League). В выставочном турнире среди смешанных команд принимают участие казахстанские теннисисты Елена Рыбакина и Александр Шевченко, сообщает Zakon.kz.

19 декабря прошли матчи первого круга, по итогам которого команда "Falcons" (Соколы) в составе с Еленой Рыбакиной вышла в лидеры турнира.

Положение команд после первого игрового дня:

"Фэлконс" (Андрей Рублёв, Елена Рыбакина, Денис Шаповалов, Каролин Гарсия) – 29 очков;

"Хоукс" (Джордан Томпсон, Арина Соболенко, Сумит Нагал, Мирра Андреева) – 26;

"Кайтс" (Каспер Рууд, Жасмин Паолини, Ник Кирьос, Симона Халеп) – 25;

"Иглз" (Стефанос Циципас, Ига Швёнтек, Александр Шевченко, Паула Бадоса) – 20.

Результаты первого игрового дня:

"Фэлконс" – "Хоукс" – 29:26

Гарсия/Рыбакина – Андреева/Соболенко – 6:7 (5:7).

Рыбакина – Соболенко – 6:7 (3:7).

Рублёв/Шаповалов – Томпсон/Нагал – 5:7.

Рублёв – Томпсон – 7:5, 2:0, 10:6.

"Кайтс" – "Иглз" – 25:20

Паолини/Рууд – Бадоса/Шевченко – 6:4;

Рууд – Шевченко – 6:4;

Халеп/Паолини – Бадоса/Швёнтек – 7:5;

Швёнтек – Паолини – 7:5, 0:1.

Day 1 is done and here's the current standing of every team🥳



Day 2 is going to be even better and who knows? The standings might just switch up 👀



Anything can happen at 'The Greatest Show on Court!'🧡#UAE #WTL #TeamEagles #TeamKites #TeamHawks #TeamFalcons #pointstable pic.twitter.com/xlndNAKnmH — World Tennis League (@TennisWorl76726) December 19, 2024

Мировая теннисная лига – выставочный турнир среди смешанных команд, который ежегодно проводится в ОАЭ. 16 игроков (по восемь мужчин и женщин) разделены на четыре группы. В каждой команде – по два теннисиста и две теннисистки. На предварительном этапе квартеты сыграют в формате "каждый с каждым": мужская одиночка, женская одиночка, микст или женская/мужская пара. Две лучшие команды выходят в финал.

Составы команд:

"Иглз": Ига Швёнтек (Польша), Александр Шевченко (Казахстан), Паула Бадоса (Испания), Стефанос Циципас (Греция).

"Хоукс": Джордан Томпсон (Австралия), Арина Соболенко (Беларусь), Сумит Нагал (Индия), Мирра Андреева (Россия).

"Фэлконс": Денис Шаповалов (Канада), Елена Рыбакина (Казахстан), Андрей Рублёв (Россия), Каролин Гарсия (Франция).

"Кайтс": Жасмин Паолини (Италия), Каспер Рууд (Норвегия), Симона Халеп (Румыния), Ник Кирьос (Австралия).

Ранее первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над казахстанкой Еленой Рыбакиной на выставочном турнире World Tennis League.

