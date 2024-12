Мировая теннисная лига: команда Рыбакиной захватила лидерство по итогам первого игрового дня

19 декабря прошли матчи первого круга, по итогам которого команда "Falcons" (Соколы) в составе с Еленой Рыбакиной вышла в лидеры турнира.

Положение команд после первого игрового дня:

"Фэлконс" (Андрей Рублёв, Елена Рыбакина, Денис Шаповалов, Каролин Гарсия) – 29 очков;

"Хоукс" (Джордан Томпсон, Арина Соболенко, Сумит Нагал, Мирра Андреева) – 26;

"Кайтс" (Каспер Рууд, Жасмин Паолини, Ник Кирьос, Симона Халеп) – 25;

"Иглз" (Стефанос Циципас, Ига Швёнтек, Александр Шевченко, Паула Бадоса) – 20.

Результаты первого игрового дня:

"Фэлконс" – "Хоукс" – 29:26

Гарсия/Рыбакина – Андреева/Соболенко – 6:7 (5:7).

Рыбакина – Соболенко – 6:7 (3:7).

Рублёв/Шаповалов – Томпсон/Нагал – 5:7.

Рублёв – Томпсон – 7:5, 2:0, 10:6.

"Кайтс" – "Иглз" – 25:20

Паолини/Рууд – Бадоса/Шевченко – 6:4;

Рууд – Шевченко – 6:4;

Халеп/Паолини – Бадоса/Швёнтек – 7:5;

Швёнтек – Паолини – 7:5, 0:1.

