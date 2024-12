Мировая теннисная лига: команда Рыбакиной сохранила лидерство по итогам второго игрового дня

20 декабря прошли матчи второго тура. Команда "Falcons" (Соколы) в составе с Еленой Рыбакиной упрочила свое лидерство в турнирной талице.

Результаты второго игрового дня:



"Хоукс" – "Иглз" – 21:14

Андреева/Соболенко – Бадоса/Швёнтек – 6:1;

Соболенко – Бадоса – 6:2;

Томпсон/Нагал – Циципас/Шевченко – 6:4;

Нагал — Шевченко – 2:6, 1:1.

"Фэлконс" – "Кайтс" – 24:21

Паолини/Халеп – Гарсия/Рыбакина – 6:7 (5:7);

Халеп – Рыбакина – 4:6;

Паолини/Кирьос – Гарсия/Шаповалов – 7:5;

Кирьос – Рублёв – 4:6.

Swinging the racket isn’t enough without skill - @lenarybakina & #simonahalep proved just that 💥⁰Catch the highlight to know what unfolded🧡⁰⁰ #worldtennisleague #falcons #teamfalcons #gamechangersfalcons #tennis #tennisplayer #jasminepaolini #simonshalep #carolinegarcia pic.twitter.com/znWpewskiI

Положение команд после второго игрового дня:

"Фэлконс" (Андрей Рублёв, Елена Рыбакина, Денис Шаповалов и Каролин Гарсия) – 53 балла.

"Хоукс" (Джордан Томпсон, Арина Соболенко, Сумит Нагал и Мирра Андреева) – 47.

"Кайтс" (Каспер Рууд, Жасмин Паолини, Ник Кирьос и Симона Халеп) – 46.

"Иглз" (Стефанос Циципас, Ига Швёнтек, Александр Шевченко и Паула Бадоса) – 34.

The scoreboard looks mighty good at the end of day 2🤩⁰⁰But tables could still turn at the end of day 3👀⁰Stay tuned for the deciding factor for who will reach the finals🎾⚡⁰⁰#worldtennisleague #falcons #teamfalcons #gamechangersfalcons #tennis #tennisplayer #jasminepaolini pic.twitter.com/5dIjimgoED