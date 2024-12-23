Чемпион турниров "Большого Шлема" в парном разряде временно отстранен от тенниса из-за допинга

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Двукратный победитель турниров "Большого шлема" в парном разряде австралийский теннисист Макс Пёрселл сдал положительный тест на допинг. Он признался в нарушении антидопинговых правил и принял временное отстранение в рамках Программы по борьбе с допингом в теннисе (TADP), сообщает Zakon.kz

По информации Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA), 26-летний Пёрселл, занимающий 12-е место в парном рейтинге, признал нарушение статьи 2.2 антидопинговой программы в теннисе (использование запрещенного метода) и запросил временное отстранение 10 декабря.

Отстранение вступило в силу 12 декабря 2024 года, и время, отбытое в рамках временного отстранения, будет засчитано в счет любых будущих санкций.

Макс Пёрселл выступил с заявлением после положительного теста на допинг.

"Как было объявлено сегодня ITIA, я добровольно согласился на временное отстранение, поскольку по незнанию получил внутривенное вливание витаминов в количестве, превышающем допустимый предел в 100 мл. До прошлой недели, когда получил медицинские записи из клиники, свидетельствующие о том, что объем капельницы, которую получил, превышал 100 мл, был полностью убежден, что сделал все, чтобы гарантировать соблюдение правил и методов ВАДА. Но записи показывают, что объем капельницы превышал 100 мл, хотя я сказал в медицинской клинике, что профессиональный спортсмен и мне нужно, чтобы объем капельницы был ниже 100 мл. Эта новость меня потрясла, потому что горжусь тем, что являюсь спортсменом, который всегда следит за тем, чтобы все было безопасно для ВАДА. Я добровольно предоставил эту информацию ITIA и был максимально прозрачен, пытаясь оставить всю эту ситуацию позади. С нетерпением жду возможности скоро вернуться на корт", – написал Пёрселл в социальных сетях.

Ранее гендиректор ITIA объяснил разницу между наказаниями Халеп и Швёнтек за допинг.