Соболенко намного лучше, чем Рыбакина: теннисные эксперты высказались о лидерстве в женском туре
Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Эксперты телеканала Eurosport швед Матс Виландер, испанец Алекс Корретха и британцы Лора Робсон и Тим Хенмэн высказали свои предположения относительно результатов лидеров WTA-тура в 2025 году, сообщает Zakon.kz.
– Кто выиграет титул на Australian Open?
– Виландер. Арина Соболенко выиграет еще один титул "Большого шлема" на Australian Open. Для нее он будет третий подряд.
– Робсон. Я ставлю на Соболенко.
– Хенмэн. AO среди женщин выиграет Чжэн Циньвэнь.
– Корретха. Я ставлю на Рыбакину. Вообще я думаю, что она может закончить 2025 год на первой строчке в мировом рейтинге.
– Кто завершит 2025 год в ранге первой ракетки мира?
– Виландер. Арина Соболенко намного лучше, чем Елена Рыбакина, Алекс.
– Робсон. Снова Соболенко.
– Хенмэн. Швёнтек закончит год первой, – приводит слова экспертов Tennis 365.
Ранее сообщалось, что Рыбакина проводит 100-ю неделю подряд в топ-10 рейтинга WTA. Из этого периода она 77 недель оставалась в топ-5.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript