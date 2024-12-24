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Все о теннисе

Соболенко намного лучше, чем Рыбакина: теннисные эксперты высказались о лидерстве в женском туре

Соболенко намного лучше, чем Рыбакина: теннисные эксперты высказались о лидерстве в женском туре, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 17:20 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Эксперты телеканала Eurosport швед Матс Виландер, испанец Алекс Корретха и британцы Лора Робсон и Тим Хенмэн высказали свои предположения относительно результатов лидеров WTA-тура в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

– Кто выиграет титул на Australian Open?

– Виландер. Арина Соболенко выиграет еще один титул "Большого шлема" на Australian Open. Для нее он будет третий подряд.

– Робсон. Я ставлю на Соболенко.

– Хенмэн. AO среди женщин выиграет Чжэн Циньвэнь.

– Корретха. Я ставлю на Рыбакину. Вообще я думаю, что она может закончить 2025 год на первой строчке в мировом рейтинге.

– Кто завершит 2025 год в ранге первой ракетки мира?

– Виландер. Арина Соболенко намного лучше, чем Елена Рыбакина, Алекс.

– Робсон. Снова Соболенко.

– Хенмэн. Швёнтек закончит год первой, – приводит слова экспертов Tennis 365.

Ранее сообщалось, что Рыбакина проводит 100-ю неделю подряд в топ-10 рейтинга WTA. Из этого периода она 77 недель оставалась в топ-5.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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