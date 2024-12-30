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Все о теннисе

"Я очень рада и счастлива за команду": Рыбакина прокомментировала победу над экс-третьей ракеткой мира

Рыбакина прокомментировала победу над экс-третьей ракеткой мира , фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 12:38 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В Австралии проходит турнир среди смешанных команд United Cup. Сборная Казахстана вышла в 1/4 финала, обыграв Грецию. Елена Рыбакина поделилась эмоциями после победы над Марией Саккари, сообщает Zakon.kz.

В своем матче Рыбакина (6 WTA) одержала уверенную победу над бывшей третьей ракеткой мира Саккари (32 WTA) со счетом 6:4, 6:3. 

– Я очень рада и счастлива за команду. Все старались – Саша в своем матче. Для меня тоже сегодня был непростой матч. Очень рада выходу в четвертьфинал.

– Вы вели сет и 5:0, затем Мария выиграла три гейма подряд. Что вы говорили себе в этот момент?

– "Просто играй от розыгрыша к розыгрышу". Потому что я знаю, что счет 5:0 означает, что сопернице нечего терять. Она начала играть более агрессивно и выполнила несколько хороших ударов. Мне немного повезло на матчболе. В целом это был очень позитивный матч для меня, – сказала Рыбакина на корте после матча.

Таким образом, Казахстан занял первое место в трио С и вышел в четвертьфинал турнира. 1 января 2025 года наша команда сыграет с победителем группы E (Китай, Бразилия, Германия).

Ранее второй номер мужской команды Казахстана Александр Шевченко (78 АТР) сенсационно обыграл 11-ю ракетку мира Стефаноса Циципаса – 6:4, 7:6 (7:0).

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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