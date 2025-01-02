Сенсацией завершился матч сильнейшей парницы Казахстана на турнире в Австралии

В австралийском Брисбене проходит турнир категории WTA-500. Казахстанская теннисистка Анна Данилина провела матч второго круга (1/4 финала) в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка Казахстана в парном разряде вместе с россиянкой Ириной Хромачёвой сенсационно проиграли японскому дуэту Суко Аояма / Эри Ходзуми со счетом 0:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Данилина и Хромачева выполнили одну подачу навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из двух. На счету их японских соперниц ни одного эйса, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Ранее в первом круге Брисбена казахстанско-российский тандем выиграл у дуэта Яна Сизикова (Россия) /Кристина Букша (Испания) со счетом 6:3, 6:3.