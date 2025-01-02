#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
525.11
546.74
4.88
Все о теннисе

Сенсацией завершился матч сильнейшей парницы Казахстана на турнире в Австралии

Сенсацией завершился матч сильнейшей парницы Казахстана на турнире в Австралии , фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 08:57 Фото: WTA
В австралийском Брисбене проходит турнир категории WTA-500. Казахстанская теннисистка Анна Данилина провела матч второго круга (1/4 финала) в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка Казахстана в парном разряде вместе с россиянкой Ириной Хромачёвой сенсационно проиграли японскому дуэту Суко Аояма / Эри Ходзуми со счетом 0:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Данилина и Хромачева выполнили одну подачу навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из двух. На счету их японских соперниц ни одного эйса, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти. 

Ранее в первом круге Брисбена казахстанско-российский тандем выиграл у дуэта Яна Сизикова (Россия) /Кристина Букша (Испания) со счетом 6:3, 6:3.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Поделиться новостью
Читайте также
"Слухи развеяны": Елена Рыбакина вернула Стефано Вукова в команду на сезон-2025
Все о теннисе
08:31, Сегодня
"Слухи развеяны": Елена Рыбакина вернула Стефано Вукова в команду на сезон-2025
Казахстанский теннисист проиграл в первом круге турнира в Индии
Все о теннисе
05:39, Сегодня
Казахстанский теннисист проиграл в первом круге турнира в Индии
Казахстан обыграл прошлогодних чемпионов United Cup и вышел в полуфинал
Все о теннисе
11:02, 01 января 2025
Казахстан обыграл прошлогодних чемпионов United Cup и вышел в полуфинал
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: