Первая ракетка Казахстана в парном разряде с разгрома стартовала на турнире в Австралии

Все о теннисе

В австралийском Брисбене проходит турнир категории WTA-500. Казахстанская теннисистка Анна Данилина провела матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Анна Данилина вместе с россиянкой Ириной Хромачёвой выиграли у дуэта Яна Сизикова (Россия) /Кристина Букша (Испания) со счетом 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. За это время Данилина и Хромачёва один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти.

Казахстанско-российский тандем выступает в Брисбене под вторым номером. Во втором раунде (1/4 финала) они сыграют против японского тандема Суко Аояма / Эри Ходзуми.

Ранее Юлия Путинцева одержала победу во втором раунде турнира в Брисбене.