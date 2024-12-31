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Все о теннисе

Первая ракетка Казахстана в парном разряде с разгрома стартовала на турнире в Австралии

Первая ракетка Казахстана в парном разряде с разгрома стартовала на турнире в Австралии, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 12:21 Фото: WTA
В австралийском Брисбене проходит турнир категории WTA-500. Казахстанская теннисистка Анна Данилина провела матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Анна Данилина вместе с россиянкой Ириной Хромачёвой выиграли у дуэта Яна Сизикова (Россия) /Кристина Букша (Испания) со счетом 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. За это время Данилина и Хромачёва один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти. 

Казахстанско-российский тандем выступает в Брисбене под вторым номером. Во втором раунде (1/4 финала) они сыграют против японского тандема Суко Аояма / Эри Ходзуми. 

Ранее Юлия Путинцева одержала победу во втором раунде турнира в Брисбене.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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