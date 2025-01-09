Сильнейшая парница Казахстана не смогла выйти в финал турнира в Австралии
Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Аделаиде (Австралия) проходит турнир категории WTA-500. Казахстанская теннисистка Анна Данилина провела полуфинальный матч в парном разряде, сообщает Zakon.kz.
В игре за выход в финал сильнейшая теннисистка Казахстана в парном разряде вместе с россиянкой Ириной Хромачёвой проиграли титулованным теннисисткам Беатрис Хаддад Майе (Бразилия) / Лауре Зигемунд (Германия) со счетом 2:6, 7:5, 7:10.
Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту. За это время Анна и Ирина два раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из семи.
В полуфинал Данилина и Хромачёва пробились на отказе соперниц из США – Эшлин Крюгер и Джессики Пегулы. А в первом круге турнира в Аделаиде казахстанско-российский тандем выиграл у хозяек корта Габриэллы Фик / Оливии Гадеки (6:1, 6:1).
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