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Все о теннисе

Сильнейшая парница Казахстана не смогла выйти в финал турнира в Австралии

Сильнейшая парница Казахстана не смогла выйти в финал турнира в Австралии , фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 13:17 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Аделаиде (Австралия) проходит турнир категории WTA-500. Казахстанская теннисистка Анна Данилина провела полуфинальный матч в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

В игре за выход в финал сильнейшая теннисистка Казахстана в парном разряде вместе с россиянкой Ириной Хромачёвой проиграли  титулованным теннисисткам Беатрис Хаддад Майе (Бразилия) / Лауре Зигемунд (Германия) со счетом 2:6, 7:5, 7:10. 

Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту. За это время Анна и Ирина два раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из семи. 

В полуфинал Данилина и Хромачёва пробились на отказе соперниц из США – Эшлин Крюгер и Джессики Пегулы. А в первом круге турнира в Аделаиде казахстанско-российский тандем выиграл у хозяек корта Габриэллы Фик / Оливии Гадеки (6:1, 6:1).

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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