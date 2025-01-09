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Все о теннисе

"Три часа и семь матчболов": Путинцева в драматичном матче одолела вторую ракетку России и вышла в полуфинал

Путинцева в драматичном матче одолела вторую ракетку России и вышла в полуфинал, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 18:05 Фото: WTA
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (25 WTA) вышла в полуфинал престижного турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В четвертьфинале она в тяжелейшем матче обыграла 13-ю ракетку мира Диану Шнайдер (Россия), сообщает Zakon.kz.

Вторая ракетка Казахстана праздновала победу со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (9:11), 6:4. Юлия выиграла встречу с седьмого матчбола. Игра длилась 3 часа и 14 минут. На счету Путинцевой один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из 12. Шнайдер выполнила одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 12.

За выход в финал Путинцева поспорит с американкой Джесикой Пегулой (7 WTA), которая вышла в полуфинал на отказе соотечественницы Эшли Крюгер (6:4, 2:0). В другом полуфинале сыграют Людмила Самсонова (Россия) – Мэдисон Киз (США).

На пути к полуфиналу Путинцева выбила серьезных соперниц. В первом раунде она выиграла у серебряного призера Олимпийских игр 2024 года Донны Векич (Хорватия, 19 WTA) – 6:2, 6:3. Во  втором круге Юлия одержала победу над знаменитой теннисисткой из Туниса Онс Жабер (40 WTA) со счетом 6:2, 6:4. 

Онс Жабер – бывшая вторая ракетка мира, чемпионка пяти турниров WTA, финалистка трех "Шлемов" (Уимблдон – 2022, 2023, US Open – 2022).

Ранее определилась первая соперница Юлии Путинцевой на Australian Open. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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