"Три часа и семь матчболов": Путинцева в драматичном матче одолела вторую ракетку России и вышла в полуфинал

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (25 WTA) вышла в полуфинал престижного турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В четвертьфинале она в тяжелейшем матче обыграла 13-ю ракетку мира Диану Шнайдер (Россия), сообщает Zakon.kz.

Вторая ракетка Казахстана праздновала победу со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (9:11), 6:4. Юлия выиграла встречу с седьмого матчбола. Игра длилась 3 часа и 14 минут. На счету Путинцевой один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из 12. Шнайдер выполнила одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 12.

За выход в финал Путинцева поспорит с американкой Джесикой Пегулой (7 WTA), которая вышла в полуфинал на отказе соотечественницы Эшли Крюгер (6:4, 2:0). В другом полуфинале сыграют Людмила Самсонова (Россия) – Мэдисон Киз (США).

Clocking in at 3hrs 14mins 🏃‍♀️@PutintsevaYulia converts her 7th match point to book her spot in the semifinals with a 7-6(3), 6-7(9), 6-4 victory over Shnaider!#AdelaideTennis pic.twitter.com/Beu6vmkqgn — wta (@WTA) January 9, 2025

На пути к полуфиналу Путинцева выбила серьезных соперниц. В первом раунде она выиграла у серебряного призера Олимпийских игр 2024 года Донны Векич (Хорватия, 19 WTA) – 6:2, 6:3. Во втором круге Юлия одержала победу над знаменитой теннисисткой из Туниса Онс Жабер (40 WTA) со счетом 6:2, 6:4.

Онс Жабер – бывшая вторая ракетка мира, чемпионка пяти турниров WTA, финалистка трех "Шлемов" (Уимблдон – 2022, 2023, US Open – 2022).

Ранее определилась первая соперница Юлии Путинцевой на Australian Open.