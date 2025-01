"Три часа и семь матчболов": Путинцева в драматичном матче одолела вторую ракетку России и вышла в полуфинал

Вторая ракетка Казахстана праздновала победу со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (9:11), 6:4. Юлия выиграла встречу с седьмого матчбола. Игра длилась 3 часа и 14 минут. На счету Путинцевой один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из 12. Шнайдер выполнила одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 12.

За выход в финал Путинцева поспорит с американкой Джесикой Пегулой (7 WTA), которая вышла в полуфинал на отказе соотечественницы Эшли Крюгер (6:4, 2:0). В другом полуфинале сыграют Людмила Самсонова (Россия) – Мэдисон Киз (США).

