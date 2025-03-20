"Всегда здорово вернуться сюда": Елена Рыбакина опубликовала счастливые фотографии из Майами

Восьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала фотографии из своего отеля в Майами (США) на личной странице в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами Елена Рыбакина сыграет с американской теннисисткой Эшлин Крюгер. В прошлом году Елена играла в финале этих соревнований. В решающем матче она уступила американке Даниэль Коллинз.

"Всегда здорово вернуться сюда", – подписала публикацию Рыбакина.

На прошедшем турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Рыбакина дошла до четвертого круга, где потерпела разгромное поражение от 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.