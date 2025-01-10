Определилась первая финалистка турнира в Аделаиде

На турнире категории WTA-500 в Аделаиде (хард) завершился первый полуфинальный матч, в котором российская теннисистка Людмила Самсонова в третьем сете при счете 7:5, 5:7, 0:3 отказалась от продолжения борьбы с представительницей США Мэдисон Киз, сообщает Zakon.kz.

Продолжительность встречи составила 2 часа. Самсонова сделала семь подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету ее соперницы 12 эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Представлен видеообзор матча.

В матче за титул чемпионки турнира в Аделаиде американская теннисистка сыграет с победительницей другого полуфинала между второй ракеткой Казахстана Юлией Путинцевой и Джессикой Пегулой (США).

Ранее был представлен видеообзор трехчасового триллера в четвертьфинале между Юлией Путинцевой и Дианой Шнайдер.