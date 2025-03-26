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Все о теннисе

Определилась первая полуфинальная пара "тысячника" в Майами. Результаты и видеообзор 1/4 финала

Определилась первая полуфинальная пара &quot;тысячника&quot; в Майами. Результаты и видеообзор 1/4 финала , фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 10:13 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
На турнире категории WTA-1000 в Майами (США) завершились два матча 1/4 финала, по итогам которых стала известна первая полуфинальная пара, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над Чжэн Циньвэнь (Китай, 9 WTA) cо счетом 6:2, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. Соболенко один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. Циньвэнь выполнила три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных.

В другом матче 1/4 финала седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини выиграла у Магды Линетт (Польша, 34 WTA) со счетом 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Паолини два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. Линетт выполнила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из восьми заработанных.

За выход в финал между собой поспорят Соболенко и Паолини. Игра пройдет в ночь на 28 марта. Остальные полуфиналистки определятся ранним утром 27 марта.

Ранее 17-летняя обидчица Рыбакиной стала участницей скандала.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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