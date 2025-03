Определилась первая полуфинальная пара "тысячника" в Майами. Результаты и видеообзор 1/4 финала

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над Чжэн Циньвэнь (Китай, 9 WTA) cо счетом 6:2, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. Соболенко один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. Циньвэнь выполнила три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных.

В другом матче 1/4 финала седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини выиграла у Магды Линетт (Польша, 34 WTA) со счетом 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Паолини два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. Линетт выполнила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из восьми заработанных.

