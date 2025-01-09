Видеообзор трехчасового триллера на турнире в Австралии с участием Юлии Путинцевой

На турнире WTA-500 в Аделаиде (Австралия) завершились четвертьфиналы в одиночном разряде. Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в тяжелейшем матче обыграла 13-ю ракетку мира Диану Шнайдер (Россия). Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

Игра длилась 3 часа 14 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (9:11), 6:4 в пользу второй ракетки Казахстана. Юлия выиграла встречу с седьмого матчбола. В очном противостоянии Путинцева ведет со счетом 2:0.

За выход в финал Путинцева поспорит с американкой Джесикой Пегулой (7 WTA), которая вышла в полуфинал на отказе соотечественницы Эшли Крюгер (6:4, 2:0). В другом полуфинале сыграют Людмила Самсонова (Россия) – Мэдисон Киз (США).

На пути к полуфиналу Путинцева выбила серьезных соперниц. В первом раунде она выиграла у серебряного призера Олимпийских игр 2024 года Донны Векич (Хорватия, 19 WTA) – 6:2, 6:3. Во втором круге Юлия одержала победу над знаменитой теннисисткой из Туниса Онс Жабер (40 WTA) со счетом 6:2, 6:4.



Ранее определилась первая соперница Юлии Путинцевой на Australian Open.

