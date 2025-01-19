Анна Данилина проиграла на Открытом чемпионате и покидает Австралию
Фото: Instagram/_annadanilina_
Лучшая парная казахстанская теннисистка Анна Данилина покидает Australian Open. Спортсменка и Харри Хелиоваара из Финляндии уступили во втором круге АО в смешанном разряде, сообщает Zakon.kz.
Их соперниками были американка Айша Мухаммад и аргентинец Андрес Мольтени. Казахстанско-финский дуэт имел три матчбола в третьем сете, но не реализовал их.
В итоге проигрыш со счетом 1:6, 6:4, 9:11.
Ранее теннисистка вместе Харри Хелиоваарой (Финляндия) одержали победу над дуэтом Габриэла Дабровски (Канада) / Сандер Жилле (Бельгия) со счетом 6:3, 7:6.
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