Анна Данилина проиграла на Открытом чемпионате и покидает Австралию

Фото: Instagram/_annadanilina_

Лучшая парная казахстанская теннисистка Анна Данилина покидает Australian Open. Спортсменка и Харри Хелиоваара из Финляндии уступили во втором круге АО в смешанном разряде, сообщает Zakon.kz.

Их соперниками были американка Айша Мухаммад и аргентинец Андрес Мольтени. Казахстанско-финский дуэт имел три матчбола в третьем сете, но не реализовал их. В итоге проигрыш со счетом 1:6, 6:4, 9:11. Ранее теннисистка вместе Харри Хелиоваарой (Финляндия) одержали победу над дуэтом Габриэла Дабровски (Канада) / Сандер Жилле (Бельгия) со счетом 6:3, 7:6.

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