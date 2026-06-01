Спорт

Анна Данилина завершила выступление в Париже

Анна Данилина завершила выступление в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 23:15 Фото: Instagram/_annadanilina_
Казахстанская теннисистка Анна Данилина завершила выступление на "Ролан Гаррос"-2026 в смешанном парном разряде на стадии четвертьфинала, сообщает Zakon.kz.

В матче за выход в полуфинал она в дуэте с американцем Джеймсом Трэйси встретилась с первой парой турнира – итальянцами Сарой Эррани и Андреа Вавассори. Поединок продолжался около часа и завершился уверенной победой итальянского дуэта – 6:2, 6:2.

Таким образом, Данилина и Трэйси покинули турнир, остановившись в шаге от полуфинала. До этого на пути к четвертьфиналу они одержали две победы, в том числе в напряженном матче второго круга.

Ранее сообщалось, что казахстанка Анна Данилина пробилась в четвертьфинал "Ролан Гаррос-2026".

