Янник Синнер повторил выдающееся достижение Джоковича, Федерера и Надаля

Отметим, что в данную статистику не входит Итоговый турнир ATP, который Синнер выиграл в 2024 году. В последний раз раньше 1/4 финала Синнер проигрывал еще в сезоне-2023.

За последние 30 лет подобное достижение ранее покорялось только трем игрокам, многократным победителям турниров "Большого шлема" – сербу Новаку Джоковичу, швейцарцу Роджеру Федереру и испанцу Рафаэлю Надалю.

15 - Jannik Sinner is the fourth player in the last 30 years to reach the quarter-finals for 15 consecutive Tour level tournaments (ATP Finals excluded)



Roger Federer 👑

Rafael Nadal 🦾

Novak Djokovic 🃏

Jannik Sinner 🆕



