Янник Синнер стал трехкратным чемпионом турниров "Большого шлема"

В финальном матче итальянский теннисист обыграл вторую ракетку мира, немецкого олимпийского чемпиона Александра Зверева. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Для Синнера этот титул стал третьим в его карьере на турнирах "Большого шлема".

Ранее он одержал победу на Australian Open – 2024, где в пятисетовом финале обыграл Даниила Медведева, и на US Open – 2024, где оказался сильнее американца Тейлора Фрица, победив в трех партиях.

This is fast becoming a habit, @janniksin!#AO2025 pic.twitter.com/xJpA9BSL4j