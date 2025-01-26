Янник Синнер стал трехкратным чемпионом турниров "Большого шлема"

Все о теннисе

Первая ракетка мира Янник Синнер 26 января завоевал третий титул чемпиона турнира "Большого шлема", став победителем Открытого чемпионата Австралии 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В финальном матче итальянский теннисист обыграл вторую ракетку мира, немецкого олимпийского чемпиона Александра Зверева. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Для Синнера этот титул стал третьим в его карьере на турнирах "Большого шлема".

Ранее он одержал победу на Australian Open – 2024, где в пятисетовом финале обыграл Даниила Медведева, и на US Open – 2024, где оказался сильнее американца Тейлора Фрица, победив в трех партиях.

Таким образом, Янник Синнер стал первым после Новака Джоковича (2015-2016) и пятым игроком в Открытой эре, выигравшим три хардовых турнира "Большого шлема" подряд.

Ранее сообщалось, что финский теннисист Харри Хелиоваара (партнер казахстанской теннисистки Анны Данилиной) и британец Генри Паттен 25 января одержали победу в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии – 2025.

