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Все о теннисе

Янник Синнер стал трехкратным чемпионом турниров "Большого шлема"

Янник Синнер стал трехкратным чемпионом турниров &quot;Большого шлема&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 19:00 Фото: Х/AusOpen
Первая ракетка мира Янник Синнер 26 января завоевал третий титул чемпиона турнира "Большого шлема", став победителем Открытого чемпионата Австралии 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В финальном матче итальянский теннисист обыграл вторую ракетку мира, немецкого олимпийского чемпиона Александра Зверева. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Для Синнера этот титул стал третьим в его карьере на турнирах "Большого шлема".

Ранее он одержал победу на Australian Open – 2024, где в пятисетовом финале обыграл Даниила Медведева, и на US Open – 2024, где оказался сильнее американца Тейлора Фрица, победив в трех партиях.

Таким образом, Янник Синнер стал первым после Новака Джоковича (2015-2016) и пятым игроком в Открытой эре, выигравшим три хардовых турнира "Большого шлема" подряд.

Ранее сообщалось, что финский теннисист Харри Хелиоваара (партнер казахстанской теннисистки Анны Данилиной) и британец Генри Паттен 25 января одержали победу в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии – 2025. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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