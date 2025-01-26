Янник Синнер стал трехкратным чемпионом турниров "Большого шлема"
В финальном матче итальянский теннисист обыграл вторую ракетку мира, немецкого олимпийского чемпиона Александра Зверева. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.
Для Синнера этот титул стал третьим в его карьере на турнирах "Большого шлема".
As clutch as they come 🫡@bondisands • #BondiSands • #StayCool • #AusOpen • #AO2025 • @wwos • @ESPN • @Eurosport • @WOWOWtennis pic.twitter.com/MDfr3XwarO— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2025
Ранее он одержал победу на Australian Open – 2024, где в пятисетовом финале обыграл Даниила Медведева, и на US Open – 2024, где оказался сильнее американца Тейлора Фрица, победив в трех партиях.
This is fast becoming a habit, @janniksin!#AO2025 pic.twitter.com/xJpA9BSL4j— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2025
Таким образом, Янник Синнер стал первым после Новака Джоковича (2015-2016) и пятым игроком в Открытой эре, выигравшим три хардовых турнира "Большого шлема" подряд.
Ранее сообщалось, что финский теннисист Харри Хелиоваара (партнер казахстанской теннисистки Анны Данилиной) и британец Генри Паттен 25 января одержали победу в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии – 2025.