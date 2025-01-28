Вторая ракетка мира Карлос Алькарас отказался от защиты титула в Пекине

Четырехкратный победитель турниров "Большого шлема", третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас примет участие на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). Об этом сообщила пресс-служба соревнований в социальных сетях, передает Zakon.kz.

Турнир в Токио пройдет с 22 по 30 сентября. Таким образом, Алькарас не будет защищать титул на АТР-500 в Пекине, так как соревнования в столице Китая пройдут в эти же даты.

В финале Пекина 2024 года Алькарас в драматичном матче одолел первую ракетку мира итальянца Янника Синнера со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3).

Действующим чемпионом турнира в Токио является француз Артюр Фис.

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