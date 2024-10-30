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Карлос Алькарас обратился к обладателю "Золотого мяча" Родри после вручения награды

Карлос Алькарас обратился к обладателю &quot;Золотого мяча&quot; Родри после вручения награды Фото: АТР
Вторая ракетка мира, четырехкратный победитель турниров "Большого шлема" испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на вручение награды "Золотой мяч" соотечественнику, опорному полузащитнику "Манчестер Сити" и испанской национальной команды Родри, сообщает Zakon.kz.

"Сумасшедший Родри! Восхитительный!" – написал Алькарас на своей странице в соцсетях.

Родри стал первым футболистом из клуба английской Премьер-лиги с 2008 года, который получил награду "Золотой мяч". Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор занял второе место в соответствующем голосовании. Хавбек "сливочных" и национальной команды Англии Джуд Беллингем стал третьим.

Ранее были представлены результаты матчей "Мастерса" в Париже за 29 октября. 

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