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Все о теннисе

Казахстанские теннисисты Бублик и Кукушкин узнали первых соперников на турнире во Франции

Казахстанские теннисисты Бублик и Кукушкин узнали первых соперников на турнире во Франции , фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 09:55 Фото: Андрей Ударцев
Во французском городе Монпелье стартовал турнир серии АТР-250 (хард). В соревнованиях примут участие два представителя Казахстана – Александр Бублик и Михаил Кукушкин, сообщает Zakon.kz.

На этом турнире лидеру мужской сборной Казахстана Бублику предстоит защищать титул чемпиона. В финале прошлого года он одержал победу над Борной Чоричем (Хорватия) со счетом 5:7, 6:2, 6:3.

В этом году свой путь в Монпелье Бублик начнет со второго круга, пропуская первый. Уже определился его соперник по стартовой игре. За выход в четвертьфинал первая ракетка Казахстана поспорит с немцем Домиником Кёпфером, который в первом раунде обыграл француза Грегуара Баррера со счетом 6:4, 7:6.

Другой казахстанец Михаил Кукушкин в первом круге сыграет с Николозом Басилашвили из Грузии, который пробился в основную сетку турнира через квалификацию. 

Ранее казахстанские теннисисты узнали свои актуальные позиции в мировом рейтинге АТР. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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