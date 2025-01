Лучший теннисист Казахстана с победы начал защиту титула в Монпелье

Бублик начал свой путь в Монпелье со второго круга, пропуская первый. В игре за выход в четвертьфинал первая ракетка Казахстана одержал победу со счетом 6:4, 6:2 над немцем Домиником Кёпфером, который в первом раунде обыграл француза Грегуара Баррера (6:4, 7:6).

Матч продолжался 1 час 10 минут. За это время Бублик выполнил пять подач навылет, реализовал один брейк-пойнт из трех и не допустил ни одной двойной ошибки. Кёпфер не выполнил ни одной подачи навылет и допустил одну двойную ошибку.

