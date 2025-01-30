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Все о теннисе

Лучший теннисист Казахстана с победы начал защиту титула в Монпелье

Лучший теннисист Казахстана с победы начал защиту титула в Монпелье , фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 09:46 Фото: АТР
Во французском городе Монпелье проходит турнир серии АТР-250 (хард). Свой первый матч на соревновании провел лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик, сообщает Zakon.kz.

Бублик начал свой путь в Монпелье со второго круга, пропуская первый. В игре за выход в четвертьфинал первая ракетка Казахстана одержал победу со счетом 6:4, 6:2 над немцем Домиником Кёпфером, который в первом раунде обыграл француза Грегуара Баррера (6:4, 7:6).

Матч продолжался 1 час 10 минут. За это время Бублик выполнил пять подач навылет, реализовал один брейк-пойнт из трех и не допустил ни одной двойной ошибки. Кёпфер не выполнил ни одной подачи навылет и допустил одну двойную ошибку.

В 1/4 финала казахстанец сыграет с победителем матча Маттиа Беллуччи (Италия) – Александр Ковачевич (США).

Бублик является действующим чемпионом этого турнира. В финале прошлого года он одержал победу над Борной Чоричем (Хорватия) со счетом 5:7, 6:2, 6:3.

Ранее в стартовом круге Монпелье экс-первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин получил травму и снялся с состязаний.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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