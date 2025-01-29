Экс-первая ракетка Казахстана получил травму и проиграл в первом круге турнира во Франции

Во французском городе Монпелье проходит турнир серии АТР-250 (хард). Матч первого круга одиночного разряда провел ветеран казахстанского тенниса Михаил Кукушкин, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре бывший первый номер мужской сборной Казахстана не смог завершить встречу с Николозом Басилашвили из Грузии, который пробился в основную сетку турнира через квалификацию.

Кукушкин отказался от продолжения матча в третьей решающей партии при счете 6:3, 3:6, 5:0 в пользу Басилашвили.

Также на турнире в Монпелье выступит еще один казахстанский теннисист – Александр Бублик. Ему предстоит защищать титул чемпиона. В финале прошлого года он одержал победу над Борной Чоричем (Хорватия) со счетом 5:7, 6:2, 6:3.

Ранее топовая российская теннисистка раскрыла причину развода со второй ракеткой Казахстана.