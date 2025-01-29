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Все о теннисе

Экс-первая ракетка Казахстана получил травму и проиграл в первом круге турнира во Франции

Михаил Кукушкин проиграл во Франции , фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 20:05 Фото: Андрей Ударцев
Во французском городе Монпелье проходит турнир серии АТР-250 (хард). Матч первого круга одиночного разряда провел ветеран казахстанского тенниса Михаил Кукушкин, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре бывший первый номер мужской сборной Казахстана не смог завершить встречу с  Николозом Басилашвили из Грузии, который пробился в основную сетку турнира через квалификацию.

Кукушкин отказался от продолжения матча в третьей решающей партии при счете 6:3, 3:6, 5:0 в пользу Басилашвили. 

Также на турнире в Монпелье выступит еще один казахстанский теннисист – Александр Бублик. Ему предстоит защищать титул чемпиона. В финале прошлого года он одержал победу над Борной Чоричем (Хорватия) со счетом 5:7, 6:2, 6:3.

Ранее топовая российская теннисистка раскрыла причину развода со второй ракеткой Казахстана. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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